План спасения экономики. Как Кабмин намерен возрождать украинский бизнес

Украинское правительство анонсировало запуск новой экономической стратегии. Она поможет подняться с колен отечественным предпринимателям и частично компенсировать неизбежное падение украинского ВВП, который только за первый квартал 2022 года обвалился на 15%.

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Экономическую стратегию Кабинет Министров утвердил на заседании 10 июня. Презентуя ее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже сделало очень многое для экономики и для бизнеса. "Мы максимально выстраиваем новую логистику через западные границы. Помогли аграриям провести успешную посевную. Восстановили и успешно реализуем программу доступного кредитования. Убрали ненужные регуляции и тем самым упростили жизнь для наших предпринимателей", – рассказал премьер.

При этом Шмыгаль сообщил, что в результате боевых действий уничтожены сотни предприятий, заблокированы порты, миллионы людей выехали из страны, а в пределах Украины более 4 млн. человек потеряли работу.

"Поэтому правительство по поручению президента запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет нашей экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления", – объяснил глава Кабмина.

Переработка, фермеры и стартапы

Сразу уточним, что правительство текст стратегии пока что не обнародовало. Так что, конкретные параметры поддержки бизнеса и объемы финансирования пока что неизвестны. Тем не менее, Шмыгаль все-таки рассказал, как государство поможет отстраивать экономику.

Стратегия Кабмина предусматривает 8 программ, которые будут стимулировать создание рабочих мест, запустят восстановление инфраструктуры, обеспечат бизнес дешевыми кредитами и дадут доступ к госзаказам. Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

"Сегодня я представлю информацию о 6 различных программах безвозвратной грантовой поддержки для малого и среднего бизнеса. Мы сделаем для МСБ лучшие условия работы и обеспечим максимальную поддержку от государства", – заявил премьер, выступая на заседании правительства.

Первая программа – микрогранты на создание собственного бизнеса. Заявку на такой грант можно будет подать через "Дию" в формате бизнес-плана, который будут оценивать независимые эксперты. В том числе, правительство обещает, что начинающие предприниматели смогут брать льготные кредиты в рамках программы «5-7-9».

Вторая инициатива – финансирование перерабатывающих предприятий. Гранты на покупку оборудования получат деревообрабатывающие, мебельные, текстильные предприятия, производители стройматериалов и предприятия по переработке сельхозпродукции.

Третья и четвертая программы нацелены на аграриев, которые получат частичную компенсацию стоимости теплиц площадью до 2 га. Кабмин надеется, что совместно с фермерами государство сможет построить до 3 тыс. новых модульных теплиц. Кроме того, гранты пойдут на высадку ягодных питомников и фруктовых садов на площади до 10 тыс. га. Гранты в рамках этих двух программ будут выделены на условиях софинансирования. То есть, фермер должен будет поучаствовать в проект своими собственными средствами.

Небольшой кусок пирога достанется IT-бизнесу. Во-первых, Украинский Фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных "айтишных" компаний. Целевая аудитория – молодые предприниматели, которые создают стартап, но у них нет финансирования. Деньги можно будет направить на развитие, на наем сотрудников. Бюджет программы – 10 млрд. грн. в год.

Во-вторых, Кабмин поможет тем украинцам, которые хотят попробовать себя в IT и получить новую профессию. Это тоже будет грант, но исключительно на обучение. "Государство выделит финансирование для 60 тыс. украинцев, которые после этого смогут найти работу в этой сфере", – пообещал Шмыгаль.

Маленькие, но очень важные

Почему Кабмин решил сделать акцент на малом и среднем бизнесе? Эксперты считают, сейчас крайне важно "перезапустить" МСБ для поддержания деловой активности. А подобные инициативы не требуют масштабного финансирования, но они найдут отклик в предпринимательской среде.

Идеи "живы и востребованы", поскольку не требуют больших капитальных вложений и уникальных технологий, а также решают несколько критических для Украины проблем – занятости (и нагрузки на социальные службы), переквалификации персонала и продовольственной безопасности. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

К тому же, финансирование некоторых программ в госбджете давно расписано. Поэтому государство особо на поддержку бизнеса не потратится. Например, на дотации аграриям, в том числе на развитие садоводства и ягодных хозяйств, в 2022 году расписано 4,6 млрд. грн. И пока неясно, гранты на теплицы и высадку садов, будут выделены из этой суммы или нет.

Что касается микрогрантов на запуск собственного бизнеса, то и этот механизм уже работает. В "Дии" действуют несколько программ по грантовой поддержке предпринимателей, которые могут получить от 1000 евро. Например, на трудоустройство беженцев из «горячих» регионов или на релокацию производства.

Для IT-бизнеса тоже действует льготный режим в виде экосистемы "Дия.Сити" (она дает возможность платить НДФЛ по ставке 5%, предлагает особые условия найма сотрудников и т.д.). К ней, по словам Шмыгаля, уже присоединилось 200 компаний. Вдобавок Украинский фонд стартапов раздает гранты IT-предпринимателям. Их сумма может достигать 50 тыс. долл. со «старта».

"В целом, по предварительным оценкам, вместе с работой администраторов, сумма на реализацию экономических программ Кабмина составит порядка 200 млн. долл. на начальном этапе. Это эквивалентно одному большому проекту в промышленности", – считает Виктор Шулик.

Вопрос на 600 миллиардов

Поддерживать малый бизнес нужно. В этом нет сомнения. Тем более, что предприниматели действительно нуждаются в деньгах. По итогам опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA), 34% предпринимателей сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, у 12% есть резервы на один месяц и еще у 12% – на полгода. У 28% опрошенных финансовой подушки нет вообще.

В то же время, за скобками экономической стратегии остались инфраструктура и крупный бизнес. По крайней мере, Шмыгаль не озвучил никаких планов по возрождению стратегически важных отраслей. Но это и понятно: масштабы ущерба там совсем другие, равно как и суммы на восстановление.

Промышленность, крупный бизнес и инфраструктура – мегазатратные, не только финансово, но и по временному и человеческому ресурсу. Это должен быть отдельный проект и отдельные условия. Андрей Шевчишин руководитель отдела аналитики Forex Club

Кабмин в конце мая сообщал, что совокупный убыток, нанесенный Украине войной, уже превышает 600 млрд. долл. В первую очередь правительство намерено восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и свыше 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов.

Заграница нам поможет

Конечно, многое упирается в деньги. Одно дело, выдавать мелким предпринимателям гранты по паре тысяч евро. И совсем другое, закатывать десятки миллиардов в аэропорты, дороги и мосты. Тем более, что ситуация с наполнением госбюджета – так себе. В марте доходы госказны оказались на 7% ниже плана. В апреле по сравнению с мартом доходы просели на 26%. В мае, правда, поступления подросли на 33% к апрелю. Но Министерство финансов ничего не говорит о том, был в мае выполнен план по доходам или нет.

Зато правительство активно занимает деньги везде, где только может. Так что, средств в госказне явно не хватает. "Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2022 составили 376,6 млрд. грн. или 170,5% запланированных на этот период", – такие цифры приводит Богдан Данилишин, глава совета Национального банка.

Но Кабмин явно возлагает надежды на помощь от международных партнеров Украины. Только в июне о планах предоставить нашей стране финансирование заявили: Всемирный банк (1,5 млрд. долл.), США (1,5 млрд. долл.), Еврокомиссия (9 млрд. долл.).

"Бюджет сейчас дефицитный, так что «за свои" точно не получится. По оценкам Минфина, в месяц необходимо примерно 5 млрд. долл. внешнего финансирования», – комментирует Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Хотя к финансовой подпитке желательно еще добавить либерализацию условий ведения бизнеса. Снижение налогового давления – в частности. "Стране нужны стимулы. И это не только озвученные программы, это должна быть новая налоговая политика, делающая Украину привлекательной для любого бизнеса и инвестиций", – уверен Андрей Шевчишин.

Впрочем, о смягчении налогового гнета речь, к сожалению, пока не идет. Наоборот, все движется к тому, что даже те льготы, которые ввела Верховная рада в начале войны, упразднят.