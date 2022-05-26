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Сумма внешнего финансирования дефицита госбюджета Украины уже превысила $15 млрд, — представитель МВФ
Сумма предстоящего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила приглашенные украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задачка сделать ритмические поступления этих средств.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает "Интерфакс-Украина".
"Если сложить деньги, то уже более $15 млрд, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача – сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле", – сказал он.
Рашкован напомнил, что президент США Джо Байден подписал изменения в бюджет о выделении дополнительно $40 млрд из-за войны войны в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны как гранты. По его словам, ЕС также заявил о выделении 9 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года, а Германия сообщила, что предоставит Украине один млрд евро за счет администрируемого МВФ МВФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что Фонд завершает работу по поводу дебютных средств на этом счете, которые выделила Канада в размере 1 млрд. канадских долларов, заявив на днях об увеличении этой суммы еще на 250 млн. (суммарно – $973,3 млн. по текущему курсу).
"Плюс есть еще достаточно много денег двусторонних. Задача правительства – проработать с международными организациями, двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили к нам равными частями в течение года. Такая работа продолжается. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле", – отметил Рашкован.
Он выразил сожаление тем, что процесс выделения средств задерживался по бюрократическим причинам, которые еще окончательно не сняты, в частности, по выделению Украине средств в SDR.
"Америка оказалась быстрее Европы по разным причинам. Америка первая вышла и с военной поддержкой, и с финансовой поддержкой", – констатировал представитель Украины в МВФ.
Ранее на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что страна получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд в месяц. Оставшаяся сумма покрывается за счет рыночного размещения военных облигаций - до $1 млрд - и выкупа их Национальным банком Украины/
В марте международная поддержка Украины составила $3 млрд благодаря срочно выделенным МВФ $1,4 млрд и поддержке Всемирного банка, в апреле – $1,7 млрд.
Напомним, ранее Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно.