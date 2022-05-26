Сумма внешнего финансирования дефицита госбюджета Украины уже превысила $15 млрд, — представитель МВФ

Сумма предстоящего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила приглашенные украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задачка сделать ритмические поступления этих средств.

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Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает "Интерфакс-Украина".

"Если сложить деньги, то уже более $15 млрд, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача – сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле", – сказал он.

Рашкован напомнил, что президент США Джо Байден подписал изменения в бюджет о выделении дополнительно $40 млрд из-за войны войны в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны как гранты. По его словам, ЕС также заявил о выделении 9 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года, а Германия сообщила, что предоставит Украине один млрд евро за счет администрируемого МВФ МВФ.

Он добавил, что Фонд завершает работу по поводу дебютных средств на этом счете, которые выделила Канада в размере 1 млрд. канадских долларов, заявив на днях об увеличении этой суммы еще на 250 млн. (суммарно – $973,3 млн. по текущему курсу).

"Плюс есть еще достаточно много денег двусторонних. Задача правительства – проработать с международными организациями, двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили к нам равными частями в течение года. Такая работа продолжается. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле", – отметил Рашкован.

Он выразил сожаление тем, что процесс выделения средств задерживался по бюрократическим причинам, которые еще окончательно не сняты, в частности, по выделению Украине средств в SDR.

"Америка оказалась быстрее Европы по разным причинам. Америка первая вышла и с военной поддержкой, и с финансовой поддержкой", – констатировал представитель Украины в МВФ.

Ранее на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что страна получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд в месяц. Оставшаяся сумма покрывается за счет рыночного размещения военных облигаций - до $1 млрд - и выкупа их Национальным банком Украины/

В марте международная поддержка Украины составила $3 млрд благодаря срочно выделенным МВФ $1,4 млрд и поддержке Всемирного банка, в апреле – $1,7 млрд.

Напомним, ранее Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно.