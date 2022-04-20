МВФ поддержит экономику Украины — $15 млрд должны покрыть финансовый дефицит

Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке в покрытии финансового дефицита. МВФ согласился помочь — для этого будет организован сбор средств в размере $5 млрд на каждый из ближайших трех месяцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Эти $5 млрд предназначены для поддержания функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", – заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

Сумма в размере $15 млрд, по мнению МВФ, не выходит за рамки вероятных потребностей страны.

"Восполнить этот финансовый пробел лучше всего, полагаясь на грантовое финансирование, и это то, что мы хотим видеть, чтобы мобилизовать средства для Украины в поисках финансовой поддержки", – сказала Георгиева.

По ее словам, МВФ уже обсуждает следующую программу для Украины.

"Конечно, сейчас у нас очень высокая неопределенность, но она не должна помешать нам начать работу над пакетом поддержки для Украины в будущем", – подчеркнула Георгиева.

При этом она выразила восхищение работой украинского экономического блока по сохранению макроэкономической и финансовой стабильности в воюющей Украине.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что спад украинской экономики в 2022 году составит около 35%.

Полномасштабное вторжение России может привести также к росту валового государственного долга Украины в 2022 году до 86,2% ВВП.