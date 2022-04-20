МВФ підтримає економіку України — $15 млрд мають покрити фінансовий дефіцит

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду із проханням про підтримку у покритті фінансового дефіциту. МВФ погодився допомогти — для цього буде організовано збирання коштів у розмірі $5 млрд на кожний з найближчих трьох місяців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними", - заявила директор-розпорядник Фонду Кристаліна Георгієва.

Сума у розмірі $15 млрд, на думку МВФ, не виходить за рамки можливих потреб країни.

"Поповнити цю фінансову прогалину найкраще, покладаючись на грантове фінансування, і це те, що ми хочемо бачити, щоб мобілізувати кошти для України у пошуках фінансової підтримки", - сказала Георгієва.

За її словами, МВФ уже обговорює таку програму для України.

"Звичайно, зараз у нас дуже висока невизначеність, але вона не повинна завадити нам розпочати роботу над пакетом підтримки для України у майбутньому", – наголосила Георгієва.

При цьому вона висловила захоплення роботою українського економічного блоку щодо збереження макроекономічної та фінансової стабільності у воюючій Україні.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що спад української економіки у 2022 році становитиме близько 35%.

Повномасштабне вторгнення Росії може також призвести до зростання валового державного боргу України у 2022 році до 86,2% ВВП.