Госдолг Украины в 2022 году может достичь 86,2% ВВП — МВФ

Полномасштабное вторжение России может привести к росту валового государственного долга Украины в 2022 году до 86,2% ВВП, при том, что в 2021 году н составил 49%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд.

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В последующие годы госдолг Украины, по прогнозу МВФ, также будет оставаться на высоком уровне из-за увеличения дефицита госбюджета и падения ВВП. Так, в 2027 году он может достичь 92,3% ВВП.

В результате МВФ оценивает в 2022 году валовые потребности в финансировании бюджета и обслуживании долга в 27% ВВП.

Прогнозируется также рост дефицита госбюджета до уровня 17,8% ВВП в 2022 году и снижение до 10% с 2027 года.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что спад украинской экономики в 2022 году составит около 35%.

Но есть мнение, что, несмотря на войну и остановку многих предприятий, украинская экономика пока справляется с возникшими потребностями