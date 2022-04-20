Держборг України у 2022 році може досягти 86,2% ВВП - МВФ

Повномасштабне вторгнення Росії може призвести до зростання валового державного боргу України в 2022 році до 86,2% ВВП, при тому що в 2021 році н склав 49%. Такий прогноз надає Міжнародний валютний фонд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У наступні роки держборг України, за прогнозом МВФ, також залишатиметься на високому рівні через збільшення дефіциту держбюджету та падіння ВВП. Так, 2027 року він може досягти 92,3% ВВП.

В результаті МВФ оцінює у 2022 році валові потреби у фінансуванні бюджету та обслуговуванні боргу у 27% ВВП.

Прогнозується також зростання дефіциту держбюджету до рівня 17,8% ВВП у 2022 році та зниження до 10% з 2027 року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що спад української економіки у 2022 році складе близько 35%.

Але є думка, що, незважаючи на війну та зупинку багатьох підприємств, українська економіка поки що справляється з потребами, що виникли.