Ситуация с украинской экономикой на сегодня далека от трагичной, — исполнительный директор Украины в МВФ Рашкован

Несмотря на войну и остановку многих предприятий, украинская экономика пока справляется с возникшими потребностями. Об этом в интервью НВ заявил заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

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По его словам, сейчас необходимо обеспечивать четыре важных составляющих: финансирование военного бюджета, функционирование государства, соцвыплаты и обслуживание внешнего долга.

"Финансирование военного бюджета происходит в достаточной мере за счет международной поддержки. Мы не платим за самую дорогую статью — современное оружие, его нам поставляют партнеры, но платим за бензин, обеспечение солдат, нам помогают нести эти затраты", — отметил Рашкован.

Пока у Минфина есть деньги и он выпускает военные облигации. Кроме того, у страны есть опция печати денег. Ее использование, правда, может в дальнейшем принести проблемы с инфляцией и девальвацией.

Социальные выплаты включают пенсии и зарплаты.

"Это важная составляющая, которая сегодня частично покрывается деньгами из бюджета, но также и помощью зарубежных партнеров: МВФ дал $1 млрд 400 млн, $750−730 млн от Всемирного банка, 300 млн евро от ЕС. Все эти деньги не идут исключительно на войну, но дают возможность государству осуществлять все эти социальные выплаты", — пояснил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ.

Еще одна важная составляющая — внешний долг Украины, который состоит из двух частей: гривневой и долларовой. Страна продолжает его обслуживать. В результате международные инвесторы оценили позитивно, что Украина платит по своим обязательствам — это поможет после окончания войны.

Стимулировать экономику Украины во время войны, по мнению Рашкована, можно большими государственными заказами для нужд обороны, а также при помощи закупок разных услуг: IT, продуктовых, логистических.

"Второе, чем может помочь государство, — это релокации тех производств, которые сегодня возможно переместить из регионов, где идет горячая война ближе к западной границе. Сами бизнесы не всегда способны обеспечить вывоз ресурсов и оборудования, но государство с "Укрзализныцей" и её возможностями логистики может быть очень эффективно в этом вопросе", — уверен Рашкован.

"В целом ситуация с украинской экономикой на сегодня далека от трагичной", — подвел он итог.

Напомним, Министерство финансов осуществило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года — это свидетельствует, что речь о дефолте Украины не идет.

Украина может получить на восстановление страны $300 млрд российского Госрезерва, которые заморожены в США, но для этого необходимо изменить законодательство Соединенных Штатов Америки.