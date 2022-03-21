Не стоит раньше времени рассчитывать на передачу Украине замороженных в США российских $300 млрд – Рашкован

Украина может получить на восстановление страны $300 млрд российского Госрезерва, которые заморожены в США, но для этого необходимо изменить законодательство Соединенных штатов Америки.

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Об этом в интервью НВ заявил заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

По его словам, санкции, наложенные на Россию – беспрецедентные, в том числе, потому что они обращены на российский Центробанк.

Рашкован отметил, что российский Центробанк, как и многие другие главные банки, держал часть своих резервов за пределами страны.

"Именно к ним для РФ сегодня ограничен доступ, они попросту обездвижены. Юридически эти деньги не наши. Для того, чтобы они стали нашими, еще придется хорошенько поработать, но это будет работа в правильном направлении, тем более во всех возможных вариантах Россия вряд ли получит доступ к этим деньгам в обозримом времени", – рассказал эксперт.

Рашкован подчеркнул, что сегодняшнее законодательство США юридические не позволяет передать хранящиеся госрезервы одной страны в помощь другой.

"Возможно, удастся поменять законодательство США, и мы над этим тоже думаем. Но для Америки это щекотливый и непростой вопрос: все центральные банки мира хранят часть своих резервов в США. Если такой прецедент с Россией случится, то многие побоятся делать это дальше", – пояснил Рашкован.

Ранее советник президента Украины Олег Устенко во время телемарафона заявил, что $300 млрд госрезерва России, замороженные в США, могут быть зарезервированы для Украины.

"Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты, которое дальше будет продаваться на рынке", – рассказал Устенко.

Напомним, группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет Российской Федерации использовать золотые запасы для смягчения последствий международных санкций. На сегодняшний день золотовалютные резервы России составляют около 132 млрд долларов.

Как сообщалось ранее,14 марта постоянные представители стран-членов Европейского Союза (COREPER) поддержали четвертый пакет санкций против России в связи с войной в Украине.

Под санкции попали новые юридические и физические лица, также ограничения коснутся нескольких секторов экономики России.

Перед этим Европейский Союз решил внести в санкционный список 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. В список вошли, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.

Европейский Союз также исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

В свою очередь США запретили импорт нефти и газа из России, а также наложили запрет на ввоз из России алкоголя, бриллиантов, морепродуктов и других товаров.