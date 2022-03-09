ЕС введет новые санкции против еще 160 россиян и банковского сектора Беларуси

Европейский Союз внесет в санкционный список еще 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. Под санкции попадут, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.

9 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций ЕС против России — в санкционный список попадут еще 160 россиян, в том числе олигархи и члены Совета Федерации РФ.

«Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию россии против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации рф, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов», — сообщила в своем Twitter Урсула фон дер Ляйен.

В санкционные списки попали 14 российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации. Под новые санкции, в частности, попали: Александр и Дмитрий Пумпянские (ТМК), Галина Пумпянская ("Синара"), Вадим Мошкович ("Русагро"), Андрей Мельниченко (СУЭК), Дмитрий Мазепин ("Уралхим") и его сын гонщик Никита, Андрей Гурьев ("Фосагро"), Михаил Полубояринов ("Аэрофлот"), Владимир Кириенко ("ВКонтакте"), Михаил Осеевский ("Ростелеком"), Дмитрий Конов ("Сибур"), Сергей Куликов ("Роснано") и Александр Винокуров. ("Магнит").

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил расширение санкций. Они будут официально приняты Советом ЕС в письменной процедуре с целью их быстрой публикации в Официальном вестнике Европейского Союза.

Напомним, 2 марта Европейский Союз заявил об отключении от международной системы SWIFT семи банков в рамках санкций в связи с вторжением России в Украину. Банкам, попавшим под санкции, дали 10 дней на свертывание SWIFT-операции.