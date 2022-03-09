ЄС запровадить нові санкції проти ще 160 росіян та банківського сектору Білорусі

Європейський Союз внесе до списку санкцій ще 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Під санкції потраплять, зокрема, олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.

9 березня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії — до списку санкцій потраплять ще 160 росіян, зокрема олігархи та члени Ради Федерації РФ.

«Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб: олігархи, члени Ради Федерації Росії, банківський сектор Білорусі, експорт морської навігаційної техніки в Росію, додавання криптоактивів», - повідомила у своєму Twitter Урсула фон дер Ляйєн.

У списки санкцій потрапили 14 російських бізнесменів і членів їх сімей і 146 членів Ради Федерації. Під нові санкції, зокрема, потрапили: Олександр та Дмитро Пумпянські (ТМК), Галина Пумпянська ("Сінара"), Вадим Мошкович ("Русагро"), Андрій Мельниченко (СУЕК), Дмитро Мазепін ("Уралхім") та його син гонщик Микита, Андрій Гур'єв ("Фосагро"), Михайло Полубоярінов ("Аерофлот"), Володимир Кирієнко ("ВКонтакте"), Михайло Осеєвський ("Ростелеком"), Дмитро Конов ("Сібур"), Сергій Куликов ("Роснано") та Олександр Винокуров. ("Магніт").

Комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій. Вони будуть офіційно прийняті Радою ЄС у письмовій процедурі з метою їхньої швидкої публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Нагадаємо, 2 березня Європейський Союз заявив про відключення від міжнародної системи SWIFT семи банків у рамках санкцій у зв'язку із вторгненням Росії до України. Банкам, які потрапили під санкції, дали 10 днів на згортання SWIFT-операції.