Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні заморожених у США російських $300 млрд – Рашкован

Україна може отримати на відновлення країни $300 млрд російського Держрезерву, заморожених у США, але для цього необхідно змінити законодавство Сполучених Штатів Америки.

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Про це в інтерв'ю НВ заявив заступник виконавчого директора України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислав Рашкован.

За його словами, санкції, накладені на Росію, безпрецедентні, зокрема тому, що вони накладені на російський центробанк.

Рашкован зазначив, що російський центробанк, як і багато інших головних банків, тримав частину своїх резервів за межами країни.

"Саме до них для РФ сьогодні обмежений доступ, вони просто знерухомлені. Юридично ці гроші не наші. Для того, щоб вони стали нашими, ще доведеться добре попрацювати, але це буде робота в правильному напрямку, тим більше у всіх можливих варіантах Росія навряд чи отримає доступ до цих грошей у найближчому часі", – розповів експерт.

Рашкован підкреслив, що сьогоднішнє законодавство США юридичні не дозволяє передати держрезерви однієї країни, що зберігаються, на допомогу іншій.

"Можливо, вдасться змінити законодавство США, і ми над цим теж думаємо. Але для Америки це делікатне і непросте питання: всі центральні банки світу зберігають частину своїх резервів у США. Якщо такий прецедент із Росією трапиться, то багато хто побояться робити це далі", – пояснив Рашкован.

Раніше радник президента України Олег Устенко під час телемарафону заявив, що $300 млрд держрезерву Росії, заморожені в США, можуть бути зарезервовані для України.

"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас. Це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які надходитимуть до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть до фонду від заарештованого майна російської так званої еліти, яке далі продаватиметься на ринку", – розповів Устенко.

Нагадаємо, група американських сенаторів розробила законопроєкт, який передбачає заборону Росії використовувати золоті запаси для пом'якшення наслідків міжнародних санкцій. На сьогоднішній день золотовалютні резерви Росії становлять близько 132 млрд доларів.

Як повідомлялося раніше, 14 березня постійні представники країн-членів Європейського Союзу (COREPER) підтримали четвертий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із війною в Україні.

Під санкції потрапили нові юридичні та фізичні особи, також обмеження стосуватимуться кількох секторів економіки Росії.

Перед цим Європейський Союз вирішив внести до списку санкцій 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. До списку увійшли зокрема олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.

Європейський Союз також виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.

У свою чергу США заборонили імпорт нафти та газу з Росії, а також наклали заборону на ввезення з Росії алкоголю, діамантів, морепродуктів та інших товарів.