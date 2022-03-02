ЕС отключает семь российских банков от SWIFT

Европейский Союз исключает семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину, сообщил в среду официальный журнал ЕС.

ЕС исключил семь российских банков из SWIFT Европейский Союз отключает от международной системы SWIFT семь банков — в рамках санкций в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщил Совет ЕС.

Банки, попавшим под санкции, дают 10 дней на свертывание SWIFT-операцию

В список включены:

"ВТБ Банк";



"Открытие";



Новікомбанк;



Промсвязьбанк;



"Банк Россия";



Совкомбанк;



Внешкомбанк.

В Совете ЕС отметили, что не пошли на полный запрет всей банковской системы, а отключили только финучреждения, которые связаны с военными действиями.

Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, то есть с 12 марта.

Евросоюз запрещает РФ операции в евро.

"Запрещается продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любым физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России, включая правительство и ЦБ РФ", — сообщают власти ЕС.

Напомним, санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. Утром в понедельник, 28 февраля, банки продают доллар даже по 150 рублей.

При этом запрещены сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.