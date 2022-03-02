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ЕС отключает семь российских банков от SWIFT
Европейский Союз исключает семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину, сообщил в среду официальный журнал ЕС.
ЕС исключил семь российских банков из SWIFT Европейский Союз отключает от международной системы SWIFT семь банков — в рамках санкций в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщил Совет ЕС.
Банки, попавшим под санкции, дают 10 дней на свертывание SWIFT-операцию
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"ВТБ Банк";
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"Открытие";
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Новікомбанк;
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Промсвязьбанк;
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"Банк
Россия";
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Совкомбанк;
- Внешкомбанк.
В Совете ЕС отметили, что не пошли на полный запрет всей банковской системы, а отключили только финучреждения, которые связаны с военными действиями.
Этот запрет вступит в силу в десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, то есть с 12 марта.
Евросоюз запрещает РФ операции в евро.
"Запрещается продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любым физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России, включая правительство и ЦБ РФ", — сообщают власти ЕС.
Напомним, санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. Утром в понедельник, 28 февраля, банки продают доллар даже по 150 рублей.
При этом запрещены сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.