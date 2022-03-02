ЄС відключає 7 російських банків від SWIFT

Європейський Союз виключає сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка лежить в основі глобальних транзакцій, у рамках своїх санкцій у зв'язку із вторгненням Росії в Україну, повідомив у середу офіційний журнал ЄС.

Європейський Союз відключає від міжнародної системи SWIFT сім банків у рамках санкцій у зв'язку із вторгненням Росії до України. Про це повідомила Рада ЄС.

Банкам, які потрапили під санкції, дають 10 днів на згортання SWIFT-операції.

До списку включено:

"ВТБ Банк";



"Відкриття";



Новікомбанк;



Промзв'язокбанк;



"Банк Росія";



Радкомбанк;



Зовнішкомбанк.

У Раді ЄС зазначили, що не пішли на повну заборону усієї банківської системи, а відключили лише фінустанови, пов'язані з військовими діями.

Ця заборона набуде чинності десятого дня після публікації в Офіційному журналі ЄС, тобто з 12 березня.

Євросоюз забороняє операції в євро.

"Забороняється продавати, постачати, передавати або вивозити банкноти, деноміновані в євро, в Росію або будь-яким фізичним або юридичним особам, організаціям або органам у Росії, включаючи уряд і ЦБ РФ", — повідомляють влада ЄС.

Нагадаємо, з акції Євросоюзу до активів Центробанку РФ та відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили по курсу рубля. Вранці у понеділок, 28 лютого, банки продають долар навіть по 150 рублів.

При цьому заборонені угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами за Центральний банк РФ.