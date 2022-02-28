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Фінанси
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До 150 рублів за долар: російська валюта "впала" після оголошення санкцій

рубль
Рубль швидко дешевшає. Фото: pixabay.com

Санкції Євросоюзу до активів Центробанку РФ та відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили за курсом рубля. Вранці у понеділок, 28 лютого, банки продають долар навіть по 150 рублів. Про це повідомляє росЗМІ "Известия".

У фінустановах виникла величезна різниця   між пропозиціями про купівлю та продаж валюти. Так, у банку "Тінькофф" рублі на долари змінюють по 152,3, а назад  по 85,7. Така   ситуація   та з євро.

Дорожче   всього   долар пропонують у Райффайзенбанку —  по 150 рублів. У Газпромбанку є можливість обміняти російську валюту на американську по 121 , назад  по 84 .

У Ощадбанку долар поки реалізують фізособам по 99,49 рубля, купують по 84,92.  Для євро ці показники дорівнюють 110,49 та 94,5 відповідно.

На сайті деяких банків зазначено, що розміщена інформація має довідковий характер, а точний курс конвертації готівкової валюти буде розрахований у відділенні.

На Міжбанку Росії вранці 28 лютого вартість долара перевищила 106 рублів.

Фото 2 — До 150 рублів за долар: російська валюта "впала" після оголошення санкцій
Курс рубля

Нагадаємо, відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.

Ще до цього у Росії виникла валютна паніка: біля банкоматів почали збиратися величезні черги.

Автор:
Сергій Горєлов