Валютна паніка в РФ: біля банкоматів збираються величезні черги

У Росії почалася паніка через новини про відключення деяких банків РФ від фінансової системи SWIFT.

Як пишуть очевидці у Twitter, черги до банкоматів збираються з 5 ранку.

В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра. pic.twitter.com/lpSrIM4Ao9 — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) February 27, 2022

Щоб убезпечити свої гроші, що зберігаються у безготівковому вигляді, росіяни почали масово знімати їх через банкомати, шикуючись у величезні черги. У результаті багато банкоматів вже спустошені.

Громадяни РФ знімають рублі, долари, євро та інші валюти, які можуть видавати банкомати.

Нагадаємо, із системи SWIFT будуть видалені не всі, а лише окремі російські банки.

"Це гарантує, що ці банки будуть відключені від міжнародної фінансової системи, і це зашкодить їхній здатності діяти глобально", — йдеться в узгодженій заяві ЄС та G7.

Раніше повідомлялося, що російські банки відключать від платіжної системи SWIFT, активи Центробанку РФ заморозять, а продаж золотих паспортів для заможних росіян обмежать.

Про новий набір санкцій у спільній заяві оголосили лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США.

При цьому топ-менеджер центрального банку єврозони, який попросив не називати його імені, заявив, що Росію можуть відключити від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT протягом декількох днів.