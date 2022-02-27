Решение отключить Россию от SWIFT не оправдало ожиданий: отключат только часть банков

Ключевой элемент третьего пакета санкций был ослаблен ради достижения компромисса. Согласованная мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет, считает «Европейская правда».

Ключевой элемент третьего пакета санкций был ослаблен для достижения компромисса. Из системы SWIFT будут удалены не все, а только отдельные российские банки. «Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы, и это повредит их способности действовать глобально», — говорится в согласованном заявлении ЕС и G7.

Данная мера не является аналогом «разъединения России», которого ожидали от Запада. Речь идет о дополнительных санкциях против небольшого списка российских банков, которые могут подорвать их стабильность, но экспортный потенциал России никак не пострадает. «Например, «Газпрому» будет достаточно открыть счет в любом банке, который не входит в «расстрельный список» — и продолжать принимать платежи на свои счета», — поясняет издание.

Список банков, подлежащих наказанию, пока не опубликован.

В истории был один случай отключения государства от SWIFT: в 2012 году все банки в Иране были выведены из системы, потребовав от этой страны прекратить свою ядерную программу. Это вдвое сократило экспорт нефти; она возобновилась только в 2016 году, после того как Тегеран пошел на уступки по своей ядерной программе и с нее были сняты оперативные санкции.

Правительство Германии пояснило, что в него войдут «российские банки, которые уже попали под санкции, а также, при необходимости, другие российские банки». Такая формулировка дает шанс расширить список санкционных банков и в перспективе может охватить всю банковскую систему РФ, но на данный момент такой готовности нет.

Другие элементы санкционного пакета будут весьма болезненными для России.