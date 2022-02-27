Рішення відключити Росію від SWIFT не виправдало очікувань: відключать лише частину банків

Ключовий елемент третього пакету санкцій був ослаблений задля досягнення компромісу. Узгоджений захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії не вплине, вважає "Європейська правда".

Ключовий елемент третього пакету санкцій було ослаблено досягнення компромісу. З системи SWIFT будуть видалені в повному обсязі лише окремі російські банки. "Це гарантує, що ці банки будуть відключені від міжнародної фінансової системи, і це зашкодить їх здатності діяти глобально", — йдеться в узгодженій заяві ЄС та G7.

Даний захід не є аналогом "роз'єднання Росії", якого очікували від Заходу. Йдеться про додаткові санкції проти невеликого списку російських банків, які можуть підірвати їхню стабільність, але експортний потенціал Росії ніяк не постраждає. "Наприклад, "Газпрому" буде достатньо відкрити рахунок у будь-якому банку, який не входить до "розстрільного списку", і він продовжуватиме приймати платежі на свої рахунки", — пояснює видання.

Список банків, що підлягають покаранню, поки що не опубліковано.

В історії був один випадок відключення держави від SWIFT: у 2012 році всі банки в Ірані були виведені із системи через вимогу від цієї країни припинити свою ядерну програму. Це вдвічі скоротило експорт нафти. Він відновився лише у 2016 році після того, як Тегеран пішов на поступки за своєю ядерною програмою і з нього було знято оперативні санкції.

Уряд Німеччини пояснив, що до нього увійдуть "російські банки, які вже потрапили під санкції, а також за необхідності інші російські банки". Таке формулювання дає шанс розширити список санкційних банків та в перспективі може охопити всю банківську систему РФ, але на даний момент такої готовності немає.

Інші елементи санкційного пакета будуть дуже болючими для Росії.