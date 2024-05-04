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НБУ оновив підходи до непрацюючих активів
Національний банк затвердив зміни до низки нормативно-правових актів щодо визначення непрацюючих активів для забезпечення їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що в Положенні про організацію процесу управління проблемними активами в банках України запроваджено термін "непрацюючі активи".
Надалі до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту, належатимуть:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- придбані або створені знецінені фінансові активи;
- реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.
"Відповідно, у Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями термін "непрацюючі активи" замінено на термін "дефолтні активи". Тобто, визначення дефолту відповідатиме положенням нормам Регламенту ЄС №575/2013", - зауважують в регуляторі.
Як повідомляють в НБУ, змінами також визначено умови припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними.
Окрему увагу регулятор приділив реструктуризованим активам, з огляду на підвищені ризики таких активів і підхід у європейському законодавстві.
Для припинення визнання реструктуризованого активу непрацюючим мають бути дотримані такі умови:
- від дати реструктуризації боргу минуло щонайменше 365 календарних днів;
- жодне із зобов’язань боржника не є простроченим більш як на 30 календарних днів;
- банк сформував судження щодо спроможності виконання зобов’язань боржником, яке підтверджено сплатою ним суми боргу, що була прострочена або списана банком відповідно до умов реструктуризації боргу.
У регуляторі наголошують, що зміни наберуть чинності із 1 січня 2025 року, тому банкам надано достатньо часу для підготовки внутрішньобанківських документів.
У НБУ очікують, що внесені новації посилять систему управління непрацюючими активами в банках, сприятимуть підвищенню її ефективності.
Також зміни стануть підґрунтям для розроблення Стратегії врегулювання непрацюючих кредитів в Україні.
Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом січня-березня 2024 року скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року