НБУ оновив підходи до непрацюючих активів

Національний банк затвердив зміни до низки нормативно-правових актів щодо визначення непрацюючих активів для забезпечення їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що в Положенні про організацію процесу управління проблемними активами в банках України запроваджено термін "непрацюючі активи".

Надалі до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту, належатимуть:

придбані або створені знецінені фінансові активи;

реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.

"Відповідно, у Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями термін "непрацюючі активи" замінено на термін "дефолтні активи". Тобто, визначення дефолту відповідатиме положенням нормам Регламенту ЄС №575/2013", - зауважують в регуляторі.

Як повідомляють в НБУ, змінами також визначено умови припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними.

Окрему увагу регулятор приділив реструктуризованим активам, з огляду на підвищені ризики таких активів і підхід у європейському законодавстві.

Для припинення визнання реструктуризованого активу непрацюючим мають бути дотримані такі умови:

від дати реструктуризації боргу минуло щонайменше 365 календарних днів;

боргу минуло щонайменше 365 календарних днів; жодне із зобов’язань боржника не є простроченим більш як на 30 календарних днів;

банк сформував судження щодо спроможності виконання зобов’язань боржником, яке підтверджено сплатою ним суми боргу, що була прострочена або списана банком відповідно до умов реструктуризації боргу.

У регуляторі наголошують, що зміни наберуть чинності із 1 січня 2025 року, тому банкам надано достатньо часу для підготовки внутрішньобанківських документів.

У НБУ очікують, що внесені новації посилять систему управління непрацюючими активами в банках, сприятимуть підвищенню її ефективності.

Також зміни стануть підґрунтям для розроблення Стратегії врегулювання непрацюючих кредитів в Україні.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом січня-березня 2024 року скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року