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НБУ обновил подходы к неработающим активам
Национальный банк утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по определению неработающих активов для обеспечения их соответствия требованиям законодательства Европейского Союза.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины введен термин "неработающие активы".
В дальнейшем к неработающим активам банка, кроме тех, для которых установлен признак дефолта, будут относиться:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;
- реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк осуществил повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней.
"Соответственно, в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям термин "неработающие активы" заменен на термин "дефолтные активы". То есть, определение дефолта будет соответствовать положениям норм Регламента ЕС №575/2013", - отмечают в регуляторе.
Как сообщают в НБУ, изменениями также определены условия прекращения признания активов неработающими и дефолтными.
Особое внимание регулятор уделил реструктуризированным активам, учитывая повышенные риски таких активов и подход в европейском законодательстве.
Для прекращения признания реструктуризированного актива неработающим должны соблюдаться следующие условия:
- от даты реструктуризации долга прошло не менее 365 календарных дней;
- ни одно из обязательств должника не просрочено более чем на 30 календарных дней;
- банк сформировал суждение о возможности выполнения обязательств должником, которое подтверждено уплатой им суммы долга, которая была просрочена или списана банком в соответствии с условиями реструктуризации долга.
В регуляторе подчеркивают, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, поэтому банкам достаточно времени для подготовки внутрибанковских документов.
В НБУ ожидают, что внесенные новации усилят систему управления неработающими активами в банках, будут способствовать повышению ее эффективности.
Также изменения станут основой для разработки Стратегии урегулирования неработающих кредитов в Украине.
Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение января-марта 2024 сократилась до 36.1% по состоянию на 1 апреля. Это на 1,3 процентных пункта ниже ниже показателя на 1 января 2024 года