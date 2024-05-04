НБУ обновил подходы к неработающим активам

Национальный банк утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов по определению неработающих активов для обеспечения их соответствия требованиям законодательства Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины введен термин "неработающие активы".

В дальнейшем к неработающим активам банка, кроме тех, для которых установлен признак дефолта, будут относиться:

приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;

реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк осуществил повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней.

"Соответственно, в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям термин "неработающие активы" заменен на термин "дефолтные активы". То есть, определение дефолта будет соответствовать положениям норм Регламента ЕС №575/2013", - отмечают в регуляторе.

Как сообщают в НБУ, изменениями также определены условия прекращения признания активов неработающими и дефолтными.

Особое внимание регулятор уделил реструктуризированным активам, учитывая повышенные риски таких активов и подход в европейском законодательстве.

Для прекращения признания реструктуризированного актива неработающим должны соблюдаться следующие условия:

от даты реструктуризации долга прошло не менее 365 календарных дней;

долга прошло не менее 365 календарных дней; ни одно из обязательств должника не просрочено более чем на 30 календарных дней;

банк сформировал суждение о возможности выполнения обязательств должником, которое подтверждено уплатой им суммы долга, которая была просрочена или списана банком в соответствии с условиями реструктуризации долга.

В регуляторе подчеркивают, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, поэтому банкам достаточно времени для подготовки внутрибанковских документов.

В НБУ ожидают, что внесенные новации усилят систему управления неработающими активами в банках, будут способствовать повышению ее эффективности.

Также изменения станут основой для разработки Стратегии урегулирования неработающих кредитов в Украине.

Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение января-марта 2024 сократилась до 36.1% по состоянию на 1 апреля. Это на 1,3 процентных пункта ниже ниже показателя на 1 января 2024 года