Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Січ" почти 120 млн грн

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины выяснили схему вывода из банка "Січ" 119 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.

Отмечается, что схема была раскрыта в рамках уголовного производства по фактам уклонения АБ "Банк "Січ" от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам производства фигурантами противозаконной финансовой сделки являются бывшие должностные лица банка "Січ", а также пять частных предприятий и два ФЛП.

"В ходе проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 млн грн компаниям за услуги, которые фактически не предоставлялись. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения", - отмечают в ГАС.

В настоящее время делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Ликвидация и продажа имущества банка "Січ"

Напомним, банк "Січ" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки.

Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, но в начале октября 2022 года НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.

Сейчас ФГВ пытается продать, в частности, центральный офис банка "Січ". В последний раз его выставляли на аукцион в системе Prozorro. Продажи 14 февраля 2024 года с начальной ценой 87,3 млн грн, однако торги так и не состоялись.

Добавим, что ФГВ удалось с 18-й попытки продать здание когда-то культового ресторана "Щекавица", который располагается на киевском Подоле, за 16 млн грн. Вырученные средства должны быть направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк "Січ".