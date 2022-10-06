НБУ решил ликвидировать банк "Сич"

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Сич" с 10 октября. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее решение №495 он принял 6 октября.

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Отмечается, что оно принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В то же время, в отличие от ситуации с Мегабанком, сам фонд до этого не сообщал о констатации невозможности другого варианта вывода банка "Сич" с рынка.

Напомним, что данное финучреждение Нацбанк признал неплатежеспособным 9 августа в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

С 10 августа ФГВ ввел в банк временную администрацию, а 16 августа объявил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка. Инвесторы могли получить активы и обязательства банка полностью или частично. При этом фонд неоднократно продлевал сроки конкурса: последний раз срок подачи конкурсных предложений должен был истечь 30 сентября, но о результатах фонд так и не сообщил, хотя ранее заявлял о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов.

В частности, о намерениях создать муниципальный банк столицы на базе банка "Сич" заявила Киевгорадминистрация. Предполагалось, что Киев возьмет на себя весь обанкротившийся банк, а не только часть его активов. Однако, кроме городских властей, конкурсом по "Сичи" заинтересовались по крайней мере четверо других игроков - Аккордбанк, РВС Банк, Таскомбанк и "Укрпочта", которая также заинтересована в создании собственного банка и которой в июне уже было предоставлено разрешение на покупку наименьшего в Украине Альпари Банка.

Упомянутый же выше Мегабанк было решено ликвидировать 22 июля именно из-за отсутствия предложений на аналогичном конкурсе, объявленном ФГВФЛ в начале июня, когда тот был признан неплатежеспособным.

Сам банк "Сич" на начало июня занимал 28-е место по активам среди 69 банков. Две трети его активов составляли ценные бумаги, главным образом ОВГЗ на 4,1 миллиарда гривен. Рефинансирование НБУ составляло 50% обязательств или 3,175 миллиарда гривен. Половина полученных в январе-мае доходов составили проценты по ценным бумагам, как и год назад, в мирное время. Прибыль банка за первые пять месяцев 2022 составила 4,7 миллиона гривен, тоже как и год назад.

Формальными владельцами банка числятся Олег Баланда (55,6%), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,7%). Однако последние два с половиной года финучреждение контролировалось, по мнению НБУ, бывшим ликвидатором Родовид Банка Денисом Горбуненко, которого участники рынка связывают с Дмитрием Фирташем. Однако в Group DF, принадлежащей Фирташу, связь с банком "Січ" отрицают.