АМКУ разрешил "Укрпочте" приобрести Альпари Банк

Антимонопольный комитет предоставил "Укрпочте" разрешение на приобретение Альпари Банка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.

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"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно "Укрпочта", очень важно появление современных банковских услуг. "Укрпочта" взялась за эту задачу. А еще за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. До 10 миллиардов гривен за 3-4 года. Это много "Байракторов", - добавил он.

Он поблагодарил АМКУ за такое решение и напомнил, что "Укрпочта" все еще ждет разрешения со стороны Национального банка Украины. Напомним, что он был подан еще до войны – в январе.

"Напоминаю: война это не повод объяснить, почему "нет", это повод найти, как сделать, чтобы было "да", - добавил Смелянский.

Отметим, что о том, что "Укрпочта" договорилась о покупке самого маленького в Украине по размерам активов Альпари Банка за 260 миллионов гривен, стало известно еще в ноябре 2021 года.

Смелянский при этом еще в сентябре выражал уверенность в том, что на покупку госкомпанией банка НБУ разрешение предоставит. Впервые же он сообщил о таких намерениях "Укрпочты" еще в мае прошлого года.

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