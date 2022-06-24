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АМКУ дозволив "Укрпошті" придбати Альпарі Банк
Антимонопольний комітет надав "Укрпошті" дозвіл придбання Альпарі Банку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі генидректор держкомпанії Ігор Смілянський.
"В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв'язку і там працює виключно "Укрпошта", дуже важлива поява сучасних банківських послуг. "Укрпошта" взялася за це завдання. А ще — за завдання заощадити кошти країні, якій важлива кожна гривня в бюджеті. До 10 мільярдів гривень за 3-4 роки! Це багато "Байрактарів", - додав він.
Він подякував АМКУ за таке рішення та нагадав, що "Укрпошта" все ще чекає на дозвіл з боку Національного банку України. Нагадаємо, що його було подано ще до війни - у січні.
"Нагадую: війна це не привід пояснити, чому "ні", це привід знайти, як зробити, щоб було "так", - додав Смілянський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що про те, що "Укрпошта" домовилася про покупку найменшого в Україні за розмірами активів Альпарі Банку за 260 мільйонів гривень, стало відомо ще в листопаді 2021 року.
Смілянський при цьому ще в вересні висловлював упевненість в тому, що на купівлю держкомпанією банку НБУ дозвіл надасть. Вперше ж він повідомив про такі наміри "Укрпошти" ще в травні минулого року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com