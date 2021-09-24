В "Укрпочте" уверены, что НБУ разрешит им купить банк

Покупка банка "Укрпочтой" — это предмет договоренности между государственным предприятием и банковским регулятором.

Об этом заявил заместитель директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук в ходе конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА, пишет "Минфин".

"Нацбанк был категорически против того, чтобы "Укрпочта" стала квазибанком на основании специального закона, проект которого активно обсуждался в прошлом году. Именно поэтому мы и решили пойти по пути покупки собственного банка", — сказал Полищук, отвечая на опрос, почему в "Укрпочте" уверены, что НБУ даст согласие на покупку банка.

Как известно, когда осенью 2017 года "Укрпочта" впервые озвучила инициативу покупки банка, регулятор выступил решительно против.

"Позиция Нацбанка остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому НБУ не поддерживает создание новых госбанков или приобретение банков госкомпаниями", — заявили тогда в регуляторе.

Однако в середине мая 2021 года "Укрпочта" объявила тендер по отбору оценщика банка.

"Прямо сейчас смотрим на несколько банков с помощью KPMG. Надеемся закрыть сделку до конца первого квартала 2022 года", — рассказал СЕО "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он уточнил, что госкомпания ищет небольшой банк с максимально "чистым" портфелем (без большой доли проблемных кредитов) и минимальным количеством отделений.

"Все остальное мы сделаем сами", — заверил Смелянский.

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что госкомпания хочет построить 6-7 новых сортировочных центров с роботами.

Напомним, "Укрпочта" по итогам второго квартала 2021 года получила 118 млн грн чистой прибыли. Таким образом, по итогам первой половины нынешнего года компания сократила общий ущерб со 128 млн грн до 9,8 млн грн.