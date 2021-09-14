Энергетика 40 минут назад

"Укрпочта" хочет поучаствовать в торговле землей, а также поставлять газ и электроэнергию

Глава "Укрпочты" Смелянский решил охватить услугами госпредприятия всю территорию Украины

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Госпредприятие "Укрпочта" планирует предоставлять банковские услуги населению в тех населенных пунктах, где нет банковских учреждений, но имеется земля.

Об этом корреспонденту Delo.ua в ходе презентации передвижных отделений "Укрпочты" сообщил гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский.

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"Очень надеюсь, что "Укрпочта" сможет завершить покупку банка, и это впервые будет на 100% территории. Сейчас банковские отделения и банкоматы доступны только в 4% населенных пунктов. Это то, что мы планируем. Как людям покупать землю, если 37% украинцев не имеют банковских счетов?" — отметил Смелянский.

При этом он подтвердил, что "Укрпочта" намерена торговать газом и электроэнергией.

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"У нас есть лицензия на торговлю газом, потому что мы закупаем газ для собственных нужд. Когда сделаем цифровую инфраструктуру, тогда будет можно продавать газ, электричество. Главное — сделать структуру, чтобы продавать все что угодно: страховки, билеты на поезда. Главное — донести инфраструктуру до 100% населения", — подчеркнул Смелянский.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" для минимизации пиковых нагрузок привлекает аутсорсинговые компании по тендерам в системе государственных электронных торгов ProZorro.

Напомним, "Укрпочта" недавно стала принимать электронные паспорта в приложении "Дія" для проведения любых операций, а не только для выдачи отправлений и денежных переводов.

Отметим, что по итогам второго квартала 2021 года госкомпания получила 118 млн грн чистой прибыли, увеличив доход на 1 млрд грн по сравнению с первой половиной 2020 года — с 4,3 млрд грн до 5,3 млрд грн.

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