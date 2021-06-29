Глава "Укрпочты" Смелянский пошел на второй срок

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский продолжит возглавлять компанию до 30 июня 2023 года.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", — написал Смелянский.

Глава "Укрпочты" добавил, что у него и его команды много планов, о которых он напишет 1 июля.

Ранее СМИ сообщали, что следующего генерального директора "Укрпочты" будет назначать Наблюдательный совет предприятия, без конкурсного отбора.

При этом в средствах массовой информации говорилось о том, что Смелянский не собирается продлевать свой контракт с правительством, который заканчивается 30 июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой "Укрпочты" Игорем Смелянским.

Причиной конфликта стало якобы решение Смелянского отключить в отделениях "Укрпочты" все сторонние банковские терминалы, несмотря на договоренности с финансовыми учреждениями.