Смелянский рассказал об убытках "Укрпочты" и обвинил в этом чиновников

"Укрпочта" получила в I квартале убыток в сумме 128 млн грн после прибыли за 2020 год сумме более 160 млн грн. Как сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский, последняя цифра уже подтверждена международным аудитом.

При этом из прибыли за 2020 год "Укрпочта" выплатит 50%, то есть более 80 млн грн, государству в виде дивидендов.

"Мы вошли в "Красную книгу" госкомпаний, которые не только выжили в условиях коронавируса и конкуренции, но и показали положительный результат... Это прибыль, заработанная в условиях супержесткой конкуренции и не просто благодаря увеличению тарифов, а именно благодаря росту качества и объемов бизнеса: +25% роста посылок, +19% платежей, +13% переводов, международный бизнес вырос более чем в докоронавирусном 2019 году", — подчеркнул Смелянский.

В то же время глава госкомпании возмутился финрезультатом за последующий квартал, при том что она продолжает демонстрировать роста количества обработанных посылок.

"Неужели "Укрпочта" испортилась, забила на бизнес или (что, конечно, самое страшное) у гендиректора так выросла зарплата, что съела всю прибыль? Спешу разочаровать моих поклонников: нет, зарплата ни на гривну не изменилась ни в 2020 ни в 2021. Более того, за I квартал прирост в самых конкурентных сегменте посылок (в штуках) составил рекордные 36%, а в сегменте международных посылок — более 30% по сравнению с 1 кварталом 2020 года", — отчитался он.

Убытки же Смелянский объяснил неизменностью тарифов при росте затрат по всем составляющим.

"Может ли компания, где тарифы на авиаперевозки выросли в 3-4 раза, минимальная зарплата на 25-37%, топливо, аренда, коммуналка на 20-60%, работать по тарифам 2020 года? Может. Правда, тогда линия постоянного тарифа будет напоминать прямую "линию смерти" на кардиограмме... Регуляторы, которые устанавливают нам тарифы на государственные услуги, предлагают компенсировать возросшие расходы "социальной ответственностью", — посетовал он.

По словам гендиректора "Укрпочты", тарифы на доставку пенсий все же были повышены на 11% с 1 апреля, однако тарифы на письма "как были 9 грн в 2020 году, так они 9 грн остаются".

"Справедливости ради НКРСИ предложили нам повысить их на 10% с 1 июля (или 5% за год). Но при росте затрат на 30-40% на такое предложение можно ответить только словами Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Спасибо тебе, папаша, за доброту, за щедрость твою спасибо, 20 бутылок водки купить смогу!" — описал ситуацию Смелянский.

Более того, если тарифы останутся такими как сейчас, и постановление Кабмина №277 о принудительном переводе пенсионеров в банк останется в силе, глава госкомпании прогнозирует "кроме стресса и проблем для более 2 млн пенсионеров и увольнения 14 тысяч сотрудников", "Укрпочта" закончит год с убытком более 700 млн грн.

"А с этим закончится и история успешной реформы в государственном секторе. По всем каналам опять будут ругать Смелянского, наблюдательный совет, высокие зарплаты, и никто не вспомнит некоторых тихих, незаметных чиновников, которые, прикрываясь оголтелым популизмом, на самом деле стояли все эти 30 лет за развалом украинской экономики, а теперь стоят за забором на похоронах реформ "Укрпочты". Ну им, как говорится, не впервой", — написал он.

Смелянский подчеркнул, что будет "до конца" бороться за повышение тарифов для "Укрпочты", но пока оставляет таким чиновникам "шанс принять правильные для миллионов людей решения".

"Прошу считать сегодняшний пост (пока без имен) просто предупредительным выстрелом. Дальше будем проливать свет, называть имена и пиарить наших "героев". А в мае, если не будет изменений, проведем полную красочных историй пресс-конференцию. Тем более, законы в Верховной Раде по перезагрузке регуляторов есть, а наша обязанность информировать ОП и депутатов о том, кто и как влияет на рабочие места их избирателей", — заявил гендиректор.

Напомним, ранее "Укрпочта" конфликтовала с властями, требуя повышения тарифов на доставку ею пенсий. Минсоцполитики, в свою очередь, собиралось перевести на карточное обслуживание будет переведено максимальное количество получателей пенсий, а на доставку пенсий остальным повысится тариф.

Как отмечал Смелянский непосредственно перед вышеупомянутым незначительным повышением тарифов на доставку, это привело бы к невозможности пенсионеров в сельской местности оперативно снимать пенсионные деньги в банкоматах, а также к увольнению 10 тысяч почтальонов.