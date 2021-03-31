Минсоцполитики предлагает перевести почти все выплаты пенсий на карточки — "Укрпочта"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявляет, что Министерство социальной политики инициирует принятие Кабинетом министров уже на заседании 31 марта решения о принудительном переводе выплат всех пенсий через карты Ощадбанка, кроме отдельных категорий таких граждан. Об этом он написал накануне на своей странице в Facebook.

"Минсоц вносит завтра проект постановления о принудительном переводе с 1 сентября 2021 года на карты ВСЕХ пенсионеров, кроме инвалидов 1-й группы, не ходящих и тех, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?) Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший — на расстоянии в 50-60 км", — возмутился Смелянский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Особенно, по его словам, реализация данной идеи неуместна в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, когда транспорт до мест расположения банков нормально не ходит.

"Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер. Uber, видимо, вызовет, чтобы пенсию привезли. Особенно зимой. Денег же много — пенсия на 37% повысилась, гулять будут на все. Минсоц издевательски пишет в конце проекта постановления, что оно "позитивно повлияет на получателей пенсий. Даже не сомневаюсь", — написал глава "Укрпочты".

По словам Смелянского, такое решение не приведет к экономии госсредств, поскольку при таком сокращении выплат "Укрпочте" придется сократить более 10 тысяч почтальонов.

"Значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия на тарифе на доставку пенсий. Но кого интересуют цифры? При этом сегодня (даже если оставить всех пенсионеров в покое) повышение тарифа составит около 265 млн грн к 2020 году. Только ЕСВ "Укрпочта", после повышения минималки до 6000 грн, оплатит в бюджет на 272 млн больше, чем в 2020 году, не считая +208 млн НДФЛ, +55 млн дивидендов и других налогов", — отметил он.

В то же время в опубликованном 29 марта интервью изданию "РБК-Украина" министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 31 марта планируется подписание договора между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" об урегулировании данного вопроса.

"В очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 млн человек. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя. Часть из этих людей я могу попросить: давайте мы вас переведем на банковскую карточку, объясним ее преимущества. Но 1,5 млн из них — маломобильные и жители сел, где нет банков, что делать с ними? Надо договариваться, искать компромисс", — отметила она.

По словам Лазебной, "компромисс" заключается в том, что на карточное обслуживание будет переведено "максимальное количество" получателей пенсий, а на доставку пенсий остальным повысится тариф.

"Мы будем подписывать этот договор. "Укрпочта" с Пенсионным фондом продолжит свои договорные отношения. Мы, в свою очередь, — Минсоцполитики и Мининфраструктуры, — повысим им тарифы. Но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения", — сказала она.

Читайте также: Кабмин разрешил оформлять льготы на коммуналку в центрах админуслуг

По данным Лазебной, в Киеве 35% пенсионеров получает пенсию через "Укрпочту", просто приходя в почтовые отделения, и "Укрпочта" на это не несет затрат.

"Для других подумаем, как можно сделать конкурс, выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но пока этого нет, мы все же будем просить "Укрпочту", — добавила она.

Министр также отметила, что с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 грн.

"Предыдущее правительство уже повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпочте" в среднем на 45%. И здесь нам в кризисном 2020 году говорят, что надо увеличивать снова... С повышенными тарифами будет стоить больше 100 грн", — подчеркнула она, добавив, что Минсоцполитики заинтересовано решить вопрос "цивилизованно, без ультиматумов и шантажа".