В 2020 средняя пенсия в Украине выросла на 14%

В течение 2020 года средний размер пенсии в Украине вырос на 13,77% — с 3082,98 грн до 3507,51 грн. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда за 2020 год.

Перерасчеты же пенсий проводились в прошлом году несколько раз — с января, апреля, мая, июля, августа, сентября и декабря 2020 года.

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в прошедшем году составили 479,3 млрд грн, что на 43,4 млрд грн больше, чем в 2019 году. На выплату пенсий направлено 466,9 млрд грн (97,4% всех расходов ПФ).

Также ПФ выплатил в мае единовременное пособие в связи с распространением Covid-19 9,9 млн пенсионерам в размере 1000 грн, а в декабре выплатил по 8000 грн 450,8 тысячи застрахованных лиц.

Общие доходы бюджета ПФ по сравнению с 2019 годом выросли на 7,2%, или на 31,2 млрд грн. В структуре общих доходов 281,8 млрд грн (60,5%) составили собственные поступления (в том числе 21,5 млрд грн — уплата ЕСВ за некоторые категории застрахованных лиц за счет средств государственного бюджета), 180,7 млрд грн (38,8%) — средства госбюджета, а 3,6 млрд грн (0,7%) — средства из Фонда борьбы с Covid-19.

В 2020 году фонд назначил 351,4 тысячи новых пенсий. В частности, с 1 июля по 1 января 21 тысяча человек воспользовалась новой услугой — автоматическим назначением пенсии для лиц, предоставивших заверенные электронной подписью копии необходимых документов.

Отмечается, что на сегодня пенсионеров осуществляется в 601 сервисном центре и на 1303 удаленных рабочих местах. Количество пользователей мобильного приложения "Пенсионный фонд" составило на конец года более 177 тысяч.

Численность пенсионеров за 2020 год сократилась на 203,8 тысячи до 11,131 млн при том, что за предыдущий 2019 год — лишь на 135,7 тысячи. Среди всех пенсионеров на начало 2021 года 61,5% составляют женщины и лишь 38,5% — мужчины.

Отметим, что с 1 апреля 2021 года будет повышен пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения.

Источник фото: Depositphotos