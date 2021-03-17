Общество 40 минут назад

Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости

При этом 26,4% тех считающих государство ответственным за пенсионеров хотели бы платить в Пенсионный фонд поменьше

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

68,5% украинцев считают, что их жизнь в старости должно обеспечивать государство, и лишь 18,8% считают ответственными за это прежде всего самих себя вместе с супругом/супругой, а 5,2% — своих детей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социально-экономических исследований CASE Украина.

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В то же время на вопрос, согласны ли респонденты не платить налоги, идущие на выплату пенсий, и откладывать их себе на будущее при минимальной государственной пенсии в старости, 41,7% заявили, что все же лучше платить государству и в старости иметь более высокую пенсию.

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31,6% считает, что лучше иметь и пенсию, и доход от сбережений, если, конечно, они не "сгорят", а 15,7% считают, что лучше эти "пенсионные" деньги тратить сейчас на текущие нужды.

При этом 26,4% тех, кто считает государство ответственным за благосостояние пенсионеров, хотели бы платить меньше в Пенсионный фонд и откладывать эти деньги самостоятельно.

В свою очередь, среди считающих ответственными за обеспечение в старости самих себя 23,3% считают, что лучше делать пенсионные вклады через государство и в будущем получать более высокую пенсию.

46,5% считают более справедливой пенсионную систему, где неиспользованные вклады можно передать в наследство, но нет гарантии, то вкладов хватит до конца жизни.

37,7% же полагают, что более справедлива система, при которой вклады нельзя передать в наследство, но небольшая пожизненная пенсия является гарантированной.

Более справедливой передачу накоплений в наследство назвали также 45,8% тех, кто возлагает ответственность за обеспечение в старости на государство, и 54,1% считающих ответственными за это самих себя.

В свою очередь 34,2% опрошенных заявили, что ожидают сокращения доходов более чем в три раза при выходе на пенсию. Еще 18% считают, что их доходы сократятся в полтора-два раза, 6% — что сократятся на 10-25%, а 8,8% — что не сократятся. В то же время 6,9% считают, что на пенсии их доходы лишь вырастут.

Отметим, что в январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы будет принят уже в 2021 году.

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