В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для части граждан: кого это коснется

С 1 апреля 2021 года повышается пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения.

Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет, предусматривает соответствующий закон.

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Известно, что закон о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет был принят еще в 2011 году.

Согласно закону, каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году произойдет последний этап повышения.

Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

При этом в 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет.

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На данный момент право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 млн 130 тысяч 954 пенсионера. Средний размер выплаты составлял 3507 грн.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой будет расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.