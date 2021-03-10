В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Об этом Лазебная заявила во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По ее словам, средняя пенсия вырастет с 3 500 до 7 000 грн.

"Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", — сказала глава Минсоцполитики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Верховной Раде установить с 2022 года ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Напомним, с 1 января 2021 года на 300 грн выросли выплаты для пенсионеров старше 65 лет и имеющих стаж 30-35 лет.

В частности, повышение пенсий было анонсировано перед местными выборами в октябре.

Так, из-за повышения минимальной зарплаты до 6 тысяч, пенсии вырастут до 2400 грн с 1 января, и до 2600 грн с 1 декабря 2021 года.