Политика 40 минут назад

Повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн пенсионеров: календарь повышений

Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство социальной политики Украины составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

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"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, и кому запланированные повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены деньги в бюджете", — прокомментировала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

При этом она утверждает, что это была ее главная задача: чтобы правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год деньги на выполнение этих решений.

"Люди не должны быть в "подвешенном состоянии", становиться жертвами информационных манипуляций и безответственных обещаний. Я абсолютно уверена, что информация о решении правительства должна быть прозрачной и доступной для людей, только так выстраивается доверие в обществе", — считает министр.

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Указано, что в целом повышенные пенсии в 2021 году получат около 10 млн пенсионеров. Причем происходить это будет в 5 этапов для разных категорий.

Как отмечается, наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2600 грн.

Также, как заверили в Минсоцполитики, продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Кроме того, в календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят запустить в Украине автоматическое начисление пенсий.

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