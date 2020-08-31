Экономика 30 минут назад

Повышение пенсий с 1 сентября коснется 1,6 млн украинцев

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,2 грн до 2000 грн

Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек.

Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5000 грн, сообщает пресс-служба ПФУ.

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Указано, что такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,2 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Как пояснили в ПФУ, увеличенные пенсии граждане начнут получать уже с сентября 2020 года.

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"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 грн.

При этом Кабинет министров Украины повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2102 грн до 2225 грн с 1 сентября 2020 года.

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