Повышение пенсий с 1 сентября коснется 1,6 млн украинцев

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек.

Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5000 грн, сообщает пресс-служба ПФУ.

Указано, что такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,2 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Как пояснили в ПФУ, увеличенные пенсии граждане начнут получать уже с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 грн.

При этом Кабинет министров Украины повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2102 грн до 2225 грн с 1 сентября 2020 года.