Фицо отказывается от кредита Украине на €70 млрд и допускает блокировку бюджета ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности использовать право вето при принятии бюджета Европейского Союза, если от Братиславы потребуют поддержать новый кредит Украине на €70 млрд.

Как пишет Dilo, об этом Фицо заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, информирует "Интерфакс-Украина".

Так он отреагировал на позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, связавшего поддержку будущего бюджета ЕС с гарантиями финансирования Украины.

По словам словацкого политика, его страна имеет такие же возможности блокировать бюджетные решения Евросоюза, как Германия.

Фицо отметил, что хочет отдельно обсудить этот вопрос с чешским коллегой, чтобы согласовать дальнейшую позицию. В то же время он подчеркнул, что Словакия будет самостоятельно определять свою позицию по финансовой поддержке Украины.

Словацкий премьер назвал заявления Мерца давлением на страны ЕС и заявил, что не принимает такой подход. По его словам, Германия не может требовать от других государств поддержки решения, с которым они не согласны.

Фицо отказывается от нового займа Украине

Отдельно Фицо заявил, что Словакия не будет приобщаться к новому кредиту для Украины на €70 млрд. Он также подверг сомнению возможность возврата средств с предыдущей финансовой помощью ЕС, назвав ее фактически безвозвратной.

По словам премьера, Братислава готова обсуждать компромисс, но не согласится на участие в новом финансировании на предложенных условиях.

В то же время Фицо признал, что другие страны могут самостоятельно принять решение о предоставлении Украине средств. Он упомянул Германию, Францию и другие государства, имеющие возможность финансировать помощь Киеву без участия Словакии.

Таким образом, позиция Братиславы заключается не только в отказе от нового займа, но и в нежелании брать на себя обязательство по его финансированию в рамках совместного механизма ЕС.

Что заявил Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя заявления Мерца, обратил внимание, что в европейском бюджете уже предусмотрено €100 млрд для Украины. Он поставил под вопрос целесообразность блокирования бюджета из-за вопроса дополнительного финансирования Киева.

Бабиш также призвал Европейский Союз активнее приобщаться к переговорам по завершению российско-украинской войны. По его мнению, Европа должна играть самостоятельную роль в дипломатическом процессе, а не только ожидать результатов договоренностей, достигнутых другими странами.

Чешский премьер поддержал позицию главы правительства Италии Джорджи Мэлони, которая обратилась к президенту Европейского совета Антониу Среде с призывом определить представителя ЕС для возможных переговоров о завершении войны. Бабиш заявил о необходимости согласовать, кто будет представлять Евросоюз, где будут проходить переговоры и по какому механизму они будут проходить.

Кроме того, он затронул вопрос усиления противоракетной обороны Европы. По словам Бабиша, полноценные системы противобаллистической защиты имеют только три страны ЕС – Франция, Италия и Германия. Чехия, по его словам, пока не имеет аналогичных возможностей и планирует сосредоточиться на развитии противовоздушной обороны, в том числе на сотрудничестве с Израилем.

Почему Мерц связал бюджет ЕС с финансированием Украины

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в письме президенту Европейского совета Антониу Средне заявил, что Берлин не поддержит следующий семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если страны-члены не согласятся взять на себя обязательства по дальнейшему финансированию Украины.

Немецкий канцлер увязал позицию Берлина с потребностью Украины в дополнительных средствах. По оценкам, приведенным в письме, в следующем году Киеву понадобится еще 70 млрд евро. Это финансирование должно помочь покрыть бюджетные потребности страны и обеспечить обслуживание имеющегося долга.

Евросоюз выразил готовность обеспечить около 45 млрд евро из необходимой суммы. Европейская комиссия также рассматривает различные механизмы привлечения остальных средств, в том числе выпуск совместных долговых обязательств.

Вопрос финансовой поддержки Украины остается одним из ключевых в повестке дня встречи европейских лидеров в Дублине, запланированной на четверг и пятницу. Несмотря на предварительное согласование кредита на €90 млрд, потребность Киева в дополнительном финансировании на следующий год остается актуальной.

Германия, как самый чистый донор бюджета ЕС, стремится добиться долгосрочных гарантий финансовой поддержки Украины. В то же время, Берлин выступает за изменение механизма принятия соответствующих решений: вместо принципа единодушия предлагается применять голосование квалифицированным большинством. Это могло бы ограничить возможность отдельных государств блокировать дальнейшую помощь Киеву.

Напомним, Европейский Союз готов обеспечить около двух третей дополнительных потребностей Украины в 2027 году. Речь идет о около €46,7 млрд из необходимых €70 млрд. Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял, что решение о финансировании Украины может быть принято уже в ноябре.