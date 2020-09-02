Политика и экономика 50 минут назад

Нардепы хотят запустить в Украине автоматическое начисление пенсий

Проект закона, который предусматривает внедрение электронных трудовых книжек, упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически

Верховная Рада. Фото: Delo.ua Верховная Рада. Фото: Delo.ua
Верховная Рада. Фото: Delo.ua

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме".

Проект закона, который предусматривает внедрение электронных трудовых книжек, упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

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Законопроект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на web-портале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона.

Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

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После завершения этих работ, имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Закон предлагает использовать информацию из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:

– основного места работы работника согласно поданному им заявлению;

– права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

– периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;

– прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;

– принесения Присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;

– присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;

– информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;

– выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

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За законопроект проголосовали 283 народных избранника.

Напомним, 9 октября 2019 года Кабинет министров Украины запустил в работу законопроект и акты правительства, которые отменяют обязательность трудовых книжек

В конце ноября Кабинет министров одобрил проект закона о переводе трудовых книжек из бумажного в цифровой формат. 

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