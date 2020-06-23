Бизнес обеспокоился переводом трудовых книжек в цифру: "Кадровиков ожидает двойной учет"

В Раде зарегистрировали проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат — он призван облегчить бюрократическую составляющую как работодателям, так и сотрудникам. В то же время бизнес обратил внимание, что у реформы есть и другая сторона, которая может перекрыть весь позитив, и из-за которой компании неизбежно столкнутся с большими трудностями при переходе в цифру.

Так, глава HR-департамента компании Nota Group Яна Декусар в своей колонке на Лига.net отмечает, что проект предлагает установить пятилетний переходный период для внесения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. То есть в этот период будут использовать как бумажную трудовую, так и электронную.

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"Это значит, что кадровиков в ближайшие 5 лет ожидает двойной учет. Пока трудовые книги будут существовать в привычном нам книжном формате, нам придется вести их по старой схеме — заполнять, делать копии по просьбе сотрудника и так далее. К этой работе добавится еще одна — перенесение всех сведений в онлайн формат", — говорит эксперт.

Она напоминает, что согласно проекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Госреестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также работодатель должен вносить по требованию работника в бумажную трудовую записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

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"С большой уверенностью скажу, что первое время сотрудники будут просить на всякий случай продублировать записи в бумажную трудовую книжку. Поэтому обещанный покой "нам будет только сниться", — уверена Декусар.

По ее словам, могут возникнуть проблемы и из-за не совершенной системы электронного документооборота. "Если в электронной версии была допущена ошибка (неправильное написание фамилии, компании) человека можно надолго "потерять" в цифровом поле вместе с его трудовой историей. Восстанавливать данные придется долго и мучительно, бюрократическим способом — очно, лично и с документами", — подчеркивает глава HR-департамента.

Она добавляет, что также возможны утечки информации или кибератаки. При этом Декусар, в принципе, одобряет реформу, однако считает, что инициативу нужно проработать с помощью эйчаров-практиков прежде, чем ее внедрять по всей стране.