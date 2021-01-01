Общество 1 час назад

С 1 января для пенсионеров старше 65 лет выплаты вырастут на 300 грн

При этом дополнительные пенсионный выплаты в размере 400 грн получат пенсионеры старше 75 лет

С 1 января грядет повышение пенсий. Фото: censor.net С 1 января грядет повышение пенсий. Фото: censor.net
С 1 января грядет повышение пенсий. Фото: censor.net

В Украине с 1 января 2021 года на 300 грн вырастут пенсионные выплаты для пенсионеров старше 65 лет со стажем 30-35 лет, на 300 гривен.

В частности, повышение пенсий было анонсировано перед местными выборами в октябре. Так, из-за повышения минимальной зарплаты до 6 тысяч, пенсии вырастут до 2400 грн с 1 января, и до 2600 грн с 1 декабря 2021 года.

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При этом дополнительные пенсионный выплаты в размере 400 грн получат пенсионеры старше 75 лет, независимо от рабочего стажа. Украинцы старше 80 лет получат дополнительно до 500 грн, а минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

Напомним, что в результате индексации пенсионных выплат в мае 2020 года, некоторые категории пенсионеров могут остаться без повышений. Об этом стало известно из нормативной документации Пенсионного фонда. Согласно опубликованным фондом данным, пенсионеры, которые получают свои выплаты по специальным условиям, а также те, у кого фактический размер выплаты больше расчетного — не получат повышений.

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Причиной тому является то, что индексировать пенсии будут, исходя из расчетного размера выплаты, а не фактического, то есть, если фактические выплаты уже выше на 11%, то пенсия не изменится.

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