Стало известно, кому не будут повышать пенсии

В результате индексации пенсионных выплат в мае 2020 года, некоторые категории пенсионеров могут остаться без повышений.

Об этом стало известно из нормативной документации Пенсионного фонда, сообщает "Апостроф".

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Согласно опубликованным фондом данным, пенсионеры, которые получают свои выплаты по специальным условиям, а также те, у кого фактический размер выплаты больше расчетного — не получат повышений.

Причиной тому является то, что индексировать пенсии будут, исходя из расчетного размера выплаты, а не фактического, то есть, если фактические выплаты уже выше на 11%, то пенсия не изменится.

Как указывали в ПФУ, при пересчете пенсий в мае 2020 года прибавку получат 10,2 млн пенсионеров из 11,4 млн всего — без прибавки останутся 1,2 млн украинцев пенсионного возраста. При этом средний размер повышения пенсии составит 260 грн.

В то же время минимальная выплата по стажу будет повышена в конце весны до 2100 грн.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что пенсионеры в Украине смогут подать заявление о перерасчете своих пенсий в электронном виде.

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Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.

30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.