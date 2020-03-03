В Кабмине обещают пенсионерам увеличить пенсии и отдельно доплачивать за одиночество

Кабинет министров Украины с 1 сентября 2020 года проведет индексацию пенсий, и их средний размер вырастет на 216 гривен, а до 2023 года он увеличится на 1200 гривен. Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году", — сообщила министр.

По ее словам, в ближайшие три года средний размер пенсии увеличится на 1200 гривен.

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"Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат — уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен", — отметила Соколовская.

Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий в несколько этапов.

"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее", — пишет Соколовская.

Она добавила, что если парламент поддержит законопроект №2494, то начиная с 1 марта 2020 года одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 670 гривен в месяц на уход. По данным министерства, таких граждан в нашей стране около 100 тысяч.