Финансы 50 минут назад

В Кабмине обещают пенсионерам увеличить пенсии и отдельно доплачивать за одиночество

Повышение пенсий будет происходить для определенных возрастных категорий в несколько этапов

В Кабмине обещают пенсионерам увеличить пенсии и отдельно доплачивать за одиночество В Кабмине обещают пенсионерам увеличить пенсии и отдельно доплачивать за одиночество
Юлия Соколовская. Фото: Слово и Дело

Кабинет министров Украины с 1 сентября 2020 года проведет индексацию пенсий, и их средний размер вырастет на 216 гривен, а до 2023 года он увеличится на 1200 гривен. Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году", — сообщила министр.

По ее словам, в ближайшие три года средний размер пенсии увеличится на 1200 гривен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат — уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен", — отметила Соколовская.

Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий в несколько этапов.

"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее", — пишет Соколовская.

Она добавила, что если парламент поддержит законопроект №2494, то начиная с 1 марта 2020 года одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 670 гривен в месяц на уход. По данным министерства, таких граждан в нашей стране около 100 тысяч.

Читайте также:
Украинцы смогут получать пенсию, "сидя на диване"

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Более 80% украинских пенсионеров получают несовместимую с прожиточным минимумом пенсию
Более 80% украинских пенсионеров получают несовместимую с прожиточным минимумом пенсию
Как будет работать электронный больничный в Украине
Как будет работать электронный больничный в Украине
Накопительную пенсию в скором времени ждать не стоит — Минсоцполитики
Накопительную пенсию в скором времени ждать не стоит — Минсоцполитики
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. В ВСУ на срочную службу будут призывать офицеров запаса

  2. Обвал мировых цен на нефть спровоцировал рекордное падение цен на дизтопливо в Украине

  3. В Кабмине обещают пенсионерам увеличить пенсии и отдельно доплачивать за одиночество

  4. Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке

  5. Коронавирус, слабый спрос на ОВГЗ и правительство под вопросом: что спасет гривню в марте

Загрузка...