Политика и экономика 1 час назад

ПФУ пересчитал пенсии работающим пенсионерам

Увеличенные пенсии получат 357,1 тысяч человек

ПФУ пересчитал пенсии работающим пенсионерам ПФУ пересчитал пенсии работающим пенсионерам
Фото: Kredit-OK

С 1 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

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При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом только страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен 357,1 тысячам человек. Средний размер повышения — 170,80 грн.

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По состоянию на 6 апреля, Пенсионный фонд Украины согласно утвержденному графику профинансировал пенсий на сумму 5,2 млрд грн. С начала месяца на пенсионные выплаты направлено 8,6 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 гривен, а до 2023 года — на 1200 гривен.

Напомним, 30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.

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