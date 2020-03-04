Госказначейство заявило о готовности ввести накопительную пенсионную систему

Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы.
Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.
"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос, и мы готовы по некоторым моментам", — сообщила Слюз.
Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд грн займов, из которых фонд погасил 117,6 млрд грн.
По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 млрд грн, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 млрд грн.
Накопительная пенсионная система предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая входит во фракцию "Слуга народа", предложила ликвидировать Пенсионный фонд, а его функции передать Министерству финансов или Госказначейству.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.
Напомним, в августе экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что система накопительных пенсий в Украине может заработать через 3 месяца после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.
В свою очередь, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.