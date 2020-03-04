Финансы 1 час назад

Госказначейство заявило о готовности ввести накопительную пенсионную систему

Накопительная пенсионная система предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет этих взносов

Госказначейство заявило о готовности ввести накопительную пенсионную систему Госказначейство заявило о готовности ввести накопительную пенсионную систему
Фото: Барометр

Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.

"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос, и мы готовы по некоторым моментам", — сообщила Слюз.

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Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд грн займов, из которых фонд погасил 117,6 млрд грн.

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По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 млрд грн, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 млрд грн.

Накопительная пенсионная система предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая входит во фракцию "Слуга народа", предложила ликвидировать Пенсионный фонд, а его функции передать Министерству финансов или Госказначейству.

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Ранее сообщалось, что в конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Напомним, в августе экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что система накопительных пенсий в Украине может заработать через 3 месяца после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. 

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