Гончарук рассказал о судьбе Пенсионного фонда в 2020 году

Пенсионный фонд в скором времени ждет международный аудит. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме "Дорога к Вильнюсу" в Киеве 25 февраля, сообщает корреспондент Delo.ua.

"В этом году должен быть изменен подход к публичным финансам. В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит в вопросе расходов. Что мы точно сделаем в этом году, так это внимательно посмотрим на то, как администрируются эти деньги, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены. То есть фактически сохранены, за счет уменьшения административных расходов и за счет уменьшения погрешности", — отметил Гончарук.

По его словам, это то, что в 2020 году будет сделано в вопросе расходов. "По поводу того, как нужно перебалансировать всю систему — это вопрос не одного года. Это, в том числе, ответ на вопрос как мы будем жить через 10-20 лет. Поэтому вопрос Пенсионного фонда очень тесно связан с тем, как будет выглядеть система налогообложения", — подытожил он.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова предложила ликвидировать Пенсионный фонд Украины, а его функции передать Министерству финансов или Госказначейству.

Также нардеп озвучила вариант, при котором Пенсионный фонд вместе с фондами социального страхования и безработицы преобразовали бы на Национальное страховое агентство.

На днях стало известно, что Министерство цифровой трансформации вместе с Пенсионным фондом запустят новый формат услуги электронной пенсии до конца 2020 года.