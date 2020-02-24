"Слуга народа" предлагает ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд Украины предлагают ликвидировать и его функции передать Министерству финансов или Госказначейству. С таким предложением выступила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая входит во фракцию "Слуга народа".

"Один из вариантов — ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование Пенсионного фонда вместе с фондами социального страхования и безработицы на Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством", — отметила Третьякова в интервью ZN.ua.

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Ранее стало известно, что Министерство цифровой трансформации вместе с Пенсионным фондом запустят новый формат услуги электронной пенсии до конца 2020 года.

Также в Пенсионном фонде Украины презентовали сервис назначения пенсии в "одно касание", что является первым этапом внедрения системы "Е-пенсия". Новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг Фонда.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине увеличился размер минимальной пенсии до 1638 гривен, а с 1 апреля 2020 года в Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин.