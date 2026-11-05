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"Укрзализныця" запустила новый флагманский поезд в Польшу

Укрзализныця
Поезд состоит из новых вагонов и имеет инклюзивное купе. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" объявила о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" сообщением Киев – Перемышль.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Расписание нового поезда

Отмечается, что поезд №51/52 "Ярослав Мудрый" Киев – Перемышль состоит из новых вагонов и имеет инклюзивное купе.

Поезд отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

Фото 2 — "Укрзализныця" запустила новый флагманский поезд в Польшу
Фото: УЗ

"Это дань первому названию поезда и связям Украины со странами Европы. Также маршрут поезда повторяет часть исторического сообщения Львов – Перемышль. В Перемышле организованы удобные пересадки в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин", - отметили в УЗ.

Там напомнили, что 165 лет назад по территории Украины проехал первый поезд "Ярослав". Он соединил Вену и Львов. Именно 4 ноября 1861 считается началом железнодорожного движения в Украине.

Заметим, для улучшения железнодорожного сообщения с Европой "Укрзализныця" запускает новые рейсы из Киева и Днепра в Холм и Перемышль, которые позволяют пассажирам легко пересаживаться на поезда в Германию, Чехию и Австрию.

Автор:
Светлана Манько

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