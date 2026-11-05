Российские власти ускоряют продажу конфискованного имущества граждан и компаний для пополнения бюджета

В России за январь-октябрь 2026 года было продано конфискованное имущество граждан и компаний на около 4,66 миллиарда долларов. Это в четыре раза больше, чем за весь 2025 год, когда бюджет получил от таких продаж $1,08 млрд. Власти увеличивают распродажу изъятых активов на фоне роста дефицита бюджета из-за войны против Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Какое имущество конфискуют

Чаще всего конфискуют имущество людей, обвиняемых в коррупционных и экономических преступлениях, отмывании незаконных доходов, финансировании терроризма и экстремизма.

Власти РФ также изменяют законодательство, чтобы ускорить продажу таких активов. В частности, был принят закон, разрешающий продажу конфискованной загородной недвижимости. В результате к торгам уже готовятся более 1100 объектов. Другой закон отменил преимущественное право акционеров покупать изъятое имущество компаний.

Также рассматриваются поправки, которые должны упростить передачу конфискованных активов региональным властям и разрешить продавать земельные участки с выданными разрешениями на строительство.

Дефицит бюджета заставляет искать дополнительные доходы

По оценке Минфина РФ, дефицит российского бюджета должен составить 7,3 трлн рублей (примерно $89,43 млрд ), или 3,2% ВВП. В 2027 году его прогнозируют на уровне 5,5 трлн рублей (приблизительно $67,38 ), или 2,2% ВВП.

Для пополнения бюджета российские власти также усиливают налоговый контроль и увеличивают нагрузку на бизнес и граждан. С 1 января 2026 года ставку НДС повысили до 22%, а уплачивать этот налог обязали компании с выручкой свыше 20 млн рублей.

На следующий год власти планируют повысить до 22% максимальную ставку налога на доходы физических лиц для пассивных доходов, в том числе от банковских вкладов. Также рассматривают введение 22-процентного НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах и налога на сверхприбыли для добывающих компаний.

Напомним, правительство России на треть увеличило план по сбору штрафов с населения и бизнеса, чтобы наполнить федеральный бюджет на фоне роста военных расходов до нового рекорда и ожидаемого дефицита в 157,9 млрд долларов (15 трлн рублей) за три года.