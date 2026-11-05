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iPhone на 1,6 млн грн в чемоданах: на Львовщине остановили четыре попытки контрабанды техники

Контрабанда техники Apple
Во Львовской области остановили четыре попытки контрабанды техники / ДПСУ

В пунктах пропуска "Мостиска" и "Шегини" сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни зафиксировали четыре попытки незаконного перемещения техники через государственную границу. В общей сложности изъяли 16 новых смартфонов компании Apple ориентировочной стоимостью 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Один из фактов задокументирован на железнодорожном пункте контроля "Мостиска". Во время проверки пассажиров поезда "Перемышль — Киев", следовавшего в Украину, в чемодане 29-летней жительницы Винницкой области обнаружили 12 новых смартфонов Apple разных моделей.

Еще три случая зафиксировали в пункте пропуска "Шегини". При следовании на вход в Украину осмотрели ручную кладь трех граждан — двух 20-летних жителей Львовщины и 18-летней жительницы Закарпатья, где инспекторы обнаружили еще четыре новых устройства бренда Apple.

По фактам нарушения таможенных правил работники таможни составили соответствующие протоколы. Обнаруженную технику изъяли и передали на склад таможни.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине БЭБ объявил подозрение за нелегальный ввоз техники Apple на 35 миллионов гривен, которую перевозили в днище авто. Детективы разоблачили схему контрабанды крупной партии электроники известного мирового бренда.

Автор:
Максим Кольц

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