Техника Apple на 35 миллионов в днище авто: БЕБ Львовщины объявило подозрение

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии электроники известного мирового бренда. Стоимость изъятой контрабанды составляет более 35 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что фигурант дела пытался переместить через таможенную границу коммерческую партию гаджетов, спрятав его в конструктивных полостях транспортного средства. Для этого в днище автомобиля был оборудован специальный тайник.

Во время тщательного осмотра детективы обнаружили и изъяли 819 единиц новой электроники в заводских упаковках. Среди изъятого:

501 мобильный телефон;

211 беспроводных наушников;

107 смартчасов.

Фигуранту грозит уголовная ответственность

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров, совершенная в большом размере с утаиванием от таможенного контроля).

В ведомстве подчеркивают, что подобные теневые схемы не только наносят ущерб госбюджету из-за неуплаты таможенных платежей, но и создают недобросовестную конкуренцию для официальных импортеров, работающих в правовом поле.

Досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ вместе с пограничниками 7 отряда и прокурорами Львовской областной прокуратуры устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации этого нелегального канала поставки.

Напомним, один из крупнейших производителей сигарет, работавший на Ровенщине, нанес бюджету ущерб на 2,3 миллиарда гривен. Директору предприятия объявлено подозрение в уклонении от уплаты акцизного налога из-за схемы с фиктивным "исчезновением" более 1,1 тысячи тонн табачного сырья.