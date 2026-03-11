Запланована подія 2

Контрабанда на 7,5 млн грн: в Киеве БЭБ выявило схему незаконного ввоза товаров из Китая

контрабанда, работники БЭБ
БЭБ направило дело в суд дело о контрабанде из Китая / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в Киеве разоблачили схему ввоза хозяйственных товаров из Китая. По предварительным данным, стоимость задержанной продукции составляет более 7,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что директор общества организовал перемещение контейнера через границу, используя внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой. Для прохождения контроля в таможенные органы подавали поддельные документы. В них содержались ложные сведения, влиявшие на определение размера обязательных таможенных платежей.

В ходе обыска на таможенном посту "Вишневое" детективы обнаружили и осмотрели контейнер с товарами, ввезенными с нарушением законодательства. Вся продукция была изъята.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Директору предприятия доложено о подозрении. Обвинительный акт вместе с подписанным соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева. Процессуальный контроль дела обеспечивали прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в феврале БЭБ разоблачило фермера, организовавшего нелегальный табачный бизнес на 30 млн грн

Автор:
Татьяна Ковальчук