Контрабанда на 7,5 млн грн: у Києві БЕБ виявило схему незаконного ввезення товарів з Китаю

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у місті Києві викрили схему ввезення господарських товарів з Китаю. За попередніми даними, вартість затриманої продукції становить понад 7,5 млн грн.

про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що директор товариства організував переміщення контейнера через кордон, використовуючи зовнішньоекономічний контракт з іноземною фірмою. Для проходження контролю до митних органів подавали підроблені документи. У них містилися неправдиві відомості, що впливали на визначення розміру обов'язкових митних платежів.

Під час проведення обшуку на митному посту "Вишневе" детективи виявили та оглянули контейнер із товарами, ввезеними з порушенням законодавства. Усю продукцію було вилучено.

Наразі досудове розслідування завершено. Директору підприємства повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом із підписаною угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва. Процесуальний контроль у справі забезпечували прокурори Київської міської прокуратури.

